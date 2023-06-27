Москва 27 июня 2023, 18:08 МКС можно будет наблюдать в небе над Москвой с 1 июля Жители Московского региона с 1 по 25 июля смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС Фото: freepik.com

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Жители Москвы и Подмосковья с 1 по 25 июля смогут наблюдать в ночном небе пролет Международной космической станции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея космонавтики.

В музее уточнили, что хорошо видимые пролеты произойдут в вечерние и ночные часы, особенно с 13 по 17 июля.

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Станция будет появляться в небе по несколько раз в сутки. МКС будет напоминать яркую звезду, перемещающуюся по небу с юго-запада на юго-восток.

Специалисты посоветовали москвичам, которые хотят посмотреть на пролет, выходить для этих целей в открытое пространство. Станцию будет видно не более пяти минут.

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