Москва 23 ноября 2023, 15:04 «Желтый» уровень погодной опасности продлили на пятницу в Москве «Желтый» уровень погодной опасности продлили на пятницу из-за метели в Москве РИА «Новости»

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве на пятницу, 24 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий — метели и гололедицы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

В Москве спрогнозировали сильные метели, гололедицу, а также снежные заносы на автотрассах. По данным синоптиков, такие условия сохранятся до 21:00 24 ноября.

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Аналогичное предупреждение продлили и для жителей Московской области, где также местами вероятны сильный снег и гололедица.

Кроме того, в четверг температура в Москве опустится до минус восьми градусов. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Погода в городе будет облачная.

Ранее москвичей предупредили о двадцатисантиметровых сугробах на Новый год. По данным специалистов, этой зимой во всей Центральной России уровень осадков будет выше нормы в полтора раза.