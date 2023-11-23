Общество 23 ноября 2023, 09:20 Метели и ледяные дожди спрогнозировали в Москве в ближайшие дни Синоптик Леус: температура в Москве опустится до -8 градусов в четверг РИА «Новости»

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В четверг, 23 ноября, температура днем в Москве опустится до -8 градусов. В городе прогнозируется облачная погода, а также снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду в столице окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе облачно, пройдет небольшой снег, который ближе к вечеру усилится, возможны метели», — подчеркнул метеоролог.

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Температура воздуха в столице будет варьироваться от -6 до -8 градусов, а в Подмосковье — от -5 до -10 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет активно падать и достигнет отметки 724 миллиметра ртутного столба — существенно ниже нормы.

В пятницу, 24 ноября, будет идти снег, местами возможны ледяные дожди, а температура воздуха повысится до -2… -4 градусов.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве в четверг из-за метели.