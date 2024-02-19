Москва 19 февраля 2024, 08:33 Москвичам пообещали небольшой мороз в понедельник Синоптик Леус: в Москве 19 февраля будет облачно и до -5 градусов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного похолодания. Столбики термометра 19 февраля опустятся до минус пяти градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что в регионе будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков, местами ожидается гололед.

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В Москве в дневные часы температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов. Ночью подморозит до -15 градусов. В Московской области в дневное время суток воздух остынет до -2…-7 градусов. Ночью похолодает до -17 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 757 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Ранее москвичам рассказали, когда сойдет снег в европейской части России. По словам метеоролога, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снег сходит в первой декаде апреля. Эта зима выдалась очень снежной, по этой причине 2024-й не станет исключением.