Москва 30 января 2024, 19:13 Вторник стал самым теплым днем 2024 года в Москве Позднякова: вторник 30 января стал самым теплым днем в 2024 году РИА «Новости»

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Вторник 30 января стал самым теплым днем в Москве в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, в 15:00 метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в +1,8 градуса, а на Балчуге воздух прогрелся до +2,2 градуса.

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«Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе», — отметила она.

Уже через несколько дней температура в Москве существенно снизится, ночью будет до -11 градусов. Похолодание нужно ожидать в выходные, 3–4 февраля.

Кроме того, столица попадет в барическую ложбину. Атмосферное давление станет аномально низким уже в первых числах февраля.