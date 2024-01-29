Москва 29 января 2024, 14:08 Похолодание придет в Москву на выходных Синоптик Вильфанд пообещал москвичам похолодание на выходных 3–4 февраля РИА «Новости»

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В грядущие выходные, 3–4 февраля, в столицу придет похолодание. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после необычно теплого начала февраля погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних значений.

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Вильфанд сообщил, что 3 февраля погода в Москве будет облачной с небольшим снегопадом. Температура в ночное время опустится до минус 6-11 градусов, а днем составит минус 2-6 градуса. В воскресенье также ожидается зимняя погода со снежком и юго-западным ветром.

Во второй половине недели резко упадет атмосферное давление. Москва окажется в глубокой барической ложбине. Утром в четверг давление установится на отметке около 758–760 миллиметров ртутного столба, однако в течение следующих двух дней станет ниже на 20 миллиметров. К субботе его уровень снизится еще на несколько миллиметров.

В целом температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.