Москва 03 декабря 2023, 16:38 Свыше 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для детеныша панды Более 100 тысяч москвичей приняли участие в выборе имени для малышки панды Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для маленькой панды на сайте проекта «Активный гражданин». В опросе уже поучаствовали больше 100 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Среди предлагаемых 10 вариантов есть два русских имени — Маша и Катюша, остальные — китайские. Отдать свой голос за понравившееся имя могут все желающие в проекте «Активный гражданин». Для этого потребуется только учетная запись на портале mos.ru.

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Китайские традиции диктуют называть панд на 100-й день с момента рождения.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа. В ноябре животному исполнилось три месяца. Его вес достиг шести килограммов, а рост превысил 60 сантиметров.

У медвежонка появились первые зубы. Во время осмотра он попытался укусить одного из сотрудников. Животное уже начало различать предметы, ползать по вольеру и рычать на ветеринаров.