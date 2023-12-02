Москва 02 декабря 2023, 09:34 Катюша, Маша и Чжен Чжу. Москвичи выберут имя для медвежонка панды Собянин дал старт голосованию по выбору имени для медвежонка панды Сайт мэра и правительства Москвы

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В проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представлено 10 вариантов, среди которых есть и российские имена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Рождение малышки-панды — очень доброе событие, произошедшее в Москве в этом году. И к тому же весьма редкое и необычное», — отметил он.

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Глава города напомнил, что в 1966 и 1968 годах медведь Ань-Ань из Московского зоопарка и медведица Чи-Чи из Лондона не смогли дать потомство.

Будущие родители — молодые панды Жуи и Диндин — появились в столичном зоосаде весной 2019 года. Их поселили в специально модернизированный отдельный павильон. Первая встреча панд состоялась только в апреле 2023 года. В конце августа у пары появился на свет первенец. Роды прошли под наблюдением московских зоологов и китайского эксперта по размножению больших панд господина Ву Кая. Специалисты опасались, что Диндин не справится с детенышем, поэтому подготовили специальный инкубатор и все необходимые для новорожденной атрибуты.

Однако все завершилось удачно. Сейчас маленькая панда чувствует себя хорошо. Она начала видеть, а недавно у медвежонка появились первые зубы. В шесть месяцев она впервые попробует на вкус бамбук.

Сегодня детенышу исполнилось 100 дней, и пришло время дать ему имя. Китайские и российские специалисты представили 10 вариантов. Среди них — Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син, Чжен Чжу.

Все имена ассоциируются с Москвой или Россией. Проголосовать можно в проекте «Активный гражданин».

Накануне детеныш панды начал ползать, что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.