Москва 19 февраля 2024, 13:09 Сугробы в Москве побьют рекорд 122-летней давности на этой неделе Вильфанд: московские сугробы побьют рекорд 122-летней давности на этой неделе Roman Denisov, Роман Ден / Global Look Press

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Наступившая неделя уже принесла новый суточный рекорд по сугробам 1966 года. Однако впереди жителей столицы ожидает еще одно достижение по высоте снежного покрова, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Можно уверенно говорить, что ближайшие рекорды во вторник и среду тоже будут побиты, при этом завтра обновится рекорд аж 122-летней давности», — сказал синоптик.

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Он также рассказал о погоде на 23 февраля. В праздничные выходные будет мартовская температура — 0…+5 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник в Москве зафиксировали 66-сантиметровые сугробы. По его словам, в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается и высота снежного покрова пойдет на спад.