Москва 19 февраля 2024, 12:26 Москва побила снежный рекорд 1966 года Синоптик Леус: в Москве высота сугробов составила 66 сантиметров Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В этом году зима не поскупилась на снега и морозы. Высота снежного покрова побила очередной суточный рекорд, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Снег в Москве прекратился во второй половине воскресного дня, кроме того, этот день сопровождался оттепельной погодой, что привело к уменьшению высоты снежного покрова», — уточнил он.

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Леус отметил, что утром 19 февраля на метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 66 сантиметров. Такие показатели превысили на один сантиметр вчерашнюю высоту снежного покрова. Несмотря на это, очередной суточный снежный рекорд побит.

«Ранее достижение составляло 64 сантиметра и было установлено в 1966 году», — пояснил он.

На других метеостанциях Москвы высота сугробов составила от 59 до 73 сантиметров.

Метеоролог добавил, что в ближайшие дни сильных снегопадов не будет и высота снежного покрова пойдет на спад.

В Москву придет оттепель к концу недели. В выходные и праздничные дни воздух прогреется до +1…+3 градусов.