Москва 09 января 2024, 16:46 Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма Московский суд оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук до марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Замоскворецком районном суде Москвы 9 января постановили продлить арест для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук. Они будут находиться в СИЗО до 10 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Театрального режиссера пьесы «Финист ясный сокол» Беркович Евгению и драматурга Петрийчук Светлану оставили под арестом еще на два месяца. Их обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

Реклама

Беркович и Петрийчук попали под следствие после постановки «Финист — Ясный сокол», отмеченной «Золотой маской». Героини спектакля знакомились в социальных сетях и пытались выстраивать отношения с представителями радикального ислама.

Прошедшей осенью деятели культуры, журналисты и правозащитники обращались к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело против драматурга и режиссера. Подписавшиеся пытались добиться свободы для Беркович и Петрийчук.