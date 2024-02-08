08 февраля 2024, 12:00
Собянин рассказал о строительстве станции метро «Бачуринская» в Москве
Собянин: станцию метро «Бачуринская» в Новой Москве построили на 70%
В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
По словам мэра, станцию Троицкой ветки метро «Бачуринская» оформят в стиле супрематизма. Она уже готова на 70%. Сейчас специалисты заканчивают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование.
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Благодаря новой станции метро разгрузятся дороги, жителям будет удобнее добираться до места назначения.
Кроме того, завершается возведение станции метро «Генерал Тюленев». Там приступили уже к отделочным работам.
До конца 2024 года в Москве также планируют открыть новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. Это сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и ТиНАО.
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