Москва 08 февраля 2024, 12:00 Собянин рассказал о строительстве станции метро «Бачуринская» в Москве Собянин: станцию метро «Бачуринская» в Новой Москве построили на 70% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, станцию Троицкой ветки метро «Бачуринская» оформят в стиле супрематизма. Она уже готова на 70%. Сейчас специалисты заканчивают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование.

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Благодаря новой станции метро разгрузятся дороги, жителям будет удобнее добираться до места назначения.

Кроме того, завершается возведение станции метро «Генерал Тюленев». Там приступили уже к отделочным работам.

До конца 2024 года в Москве также планируют открыть новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. Это сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и ТиНАО.