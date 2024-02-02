Москва 02 февраля 2024, 10:49 Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро в Москве Мэр Москвы Собянин: станцию метро «Потапово» планируют открыть к концу 2024 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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До конца 2024 года в Москве планируют открыть новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. О ходе ее строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. „Потапово“ сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», — отметил он.

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«Потапово» возводят на территории поселения Сосенского. Она станет не только новой конечной для красной ветки, но и первой наземной отапливаемой станцией в Москве. Ее спроектировали благодаря технологии информационного моделирования BIM. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и выполняют отделку.

Протяженность перегона от «Потапово» до «Коммунарки» составила 2,4 километра. Кроме того, рядом возводят участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Таким образом, новые объекты улучшат транспортное обслуживание жителей Щербинки, Сосенского и Воскресенского.

Также в Москве вышло на финишную прямую возведение станции метро «Генерала Тюленева».