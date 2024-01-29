Москва 29 января 2024, 16:54 Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева» Собянин: возведение станции метро «Генерала Тюленева» вышло на финишную прямую РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро. О степени ее готовности сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Здесь, на „Генерала Тюленева“, высокая готовность станции, идут уже отделочные работы. Станция, надеюсь, будет очень востребована, в пешей доступности здесь проживают около 60 тысяч жителей», — отметил мэр.

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По его словам, новая станция улучшит транспортное обслуживание для 133 тысяч жителей района Теплый Стан. Саму Троицкую линию метро должны запустить в конце 2024 года.

Сейчас станция «Генерала Тюленева» готова на 68%. Работы завершат в четвертом квартале 2024 года. Ее ввод в эксплуатацию снизит нагрузку на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии до 14% и «Тропарево» Сокольнической линии до 24%. Предполагается, что по будням станция будет обслуживать до 21 тысячи пассажиров.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве начали проектировать Бирюлевскую линию метро. Она улучшит транспортную ситуацию для жителей семи столичных районов.