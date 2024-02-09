Москва 09 февраля 2024, 12:05 Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в Москве Собянин: десятки социальных объектов построят в Москве в 2024 году РИА «Новости»

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С 2011 по 2023 годы в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование» в Москве открыли свыше тысячи новых объектов социального назначения. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы Москва реализует одну из самых масштабных программ развития социальной инфраструктуры в своей истории. Уже построили более 150 медицинских учреждений, свыше 200 спортивных объектов, около 70 культурных учреждений, а также свыше 400 детских садов и 180 школ.

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Так, предыдущий, 2023 год, оказался рекордным по количеству открытых социальных объектов, число которых достигло 119, причем 72 из них построили на средства частных инвесторов.

«Амбициозные планы мы ставим и на этот год — в Москве будут открыты десятки необходимых для жителей объектов», — подчеркнул мэр.

В частности, предполагается завершить стройку 32 детских садов, включая 13 в Новой Москве и Зеленограде, а также 22 новые школы в разных районах города.

Планируется также запуск нескольких крупных медицинских центров, включая флагманские ГКБ им. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. В Коммунарке откроется лучевой корпус, завершится строительство новых поликлиник и начнется создание нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

В Москве появится 13 спортивных и 10 культурных объектов, включая крупнейший в Европе теннисный центр в Лужниках и дом культуры на улице Грина в поселении Московское.