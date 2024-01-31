Москва 31 января 2024, 10:28 Собянин рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Новой Москве Собянин: 26 объектов здравоохранения построили в Новой Москве с 2012 года Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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С 2012 года в Новой Москве возвели 26 объектов здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, 14 учреждений построили на средства города, а еще 12 возвели инвесторы согласно современному московскому стандарту. Благодаря этому жители района могут проходить исследования рядом с домом на самом современном оборудовании, максимально быстро получать консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля.

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Самыми крупными проектами в округе стали Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в Щербинке и Сосенском поселении.

«Таким образом, создаем в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи», — отметил Собянин.

Ранее в Москве заработал модернизированный корпус городской клинической больницы № 52.