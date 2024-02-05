Москва 05 февраля 2024, 10:11 Три десятка детсадов и школ появятся в Новой Москве в этом году Собянин: в Новой Москве построят 30 детских садов и школ в 2024 году Freepik

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В этом году в ТиНАО планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Проектами предусмотрены просторные залы для занятий физкультурой и проведения мероприятий», — уточнил он.

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Глава города отметил, что возле школ благоустроят территории, создадут спортивные зоны.

Детские сады оборудуют удобными групповыми ячейками. Также там появятся спальни, буфеты, залы для занятий, методические и медицинские кабинеты.

Все здания адаптируют для детей-инвалидов, добавил мэр.

В Москве также возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. В частности, на Левобережной улице построят дома, школу на 550 учеников и детский сад для 175 детей.