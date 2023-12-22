Москва 22 декабря 2023, 10:32 Собянин рассказал о новогодней иллюминации в Москве Собянин: новогодние огни украсили более 72 тысяч коммерческих объектов в Москве Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина / Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московские улицы украсили праздничные огни. Иллюминация появилась на более чем 72 тысячах коммерческих объектов — кафе, магазинах, в парках. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Столица в этом году как никогда преобразилась. По вечерам зажигаются миллионы огней», — отметил он.

Реклама

По его словам, миллионы новогодних огней по вечерам стали зажигать на улицах, в парках и в других общественных пространствах.

При этом запуск салютов на Новый год и Рождество в столице отменили. Об этом «360» накануне вечером рассказали в столичном правительстве.

На каникулах в Москве пройдет свыше 200 праздничных мероприятий, уже в десятый раз состоится фестиваль «Путешествие в Рождество», превратившийся в традиционный символ новогодних праздников.