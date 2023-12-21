Эксклюзив 21 декабря 2023, 17:11 Новогодний салют отменили в Москве Праздничные салюты на Новый Год и Рождество отменили в Москве РИА «Новости»

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В Москве отменили запуск праздничных салютов на Новый год и Рождество. Об этом в ответ на запрос «360» сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Проведение праздничных фейерверков, как и в прошлом году, в новогодние каникулы в Москве не запланировано», — заявили в ведомстве.

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При этом в департаменте уточнили, что праздничные мероприятия в новогоднюю ночь пройдут в парках и на фестивальных площадках города.

«Жители и гости столицы смогут почувствовать атмосферу праздника — посетить катки, полюбоваться украшенными улицами и погулять в парках», — добавили в пресс-службе.

В прошлом году в столице также отменили праздничные салюты. Тогда власти ориентировались на мнение москвичей, которые выразили свое мнение на портале «Активный гражданин». В голосовании приняли участие около трехсот тысяч человек.

Вслед за Москвой от фейерверков в прошлом году отказались и в некоторых других регионах.

Накануне отказаться от салютов призвал депутат Дмитрий Гусев. Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду». Он высказал мнение, что запускать фейерверки во время войны неуместно, а сэкономленные на праздновании Нового года средства лучше отправить на фронт.