Общество 20 декабря 2023, 13:42 Ярмарка, катки и керлинг. Москвичам рассказали о фестивале «Путешествие в Рождество» Сергунина: за 10 лет работы фестиваль «Путешествие в Рождество» стал традицией Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят уже в 10-й раз в Москве. За это время он превратился в традиционный символ новогодних праздников. Мероприятия окунают жителей и гостей города в уютную сказку. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, ярмарка «Путешествие в Рождество» стала настоящей традицией и одним из самых ожидаемых событий «Московских сезонов». Кроме того, этот добрый зимний фестиваль объединил сердца миллионов москвичей и туристов из разных городов. К этому событию еще в 2022 году в столице открыли катки и площадку для игры в керлинг.

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Заммэра уточнила, что праздничное настроение можно найти в каждом районе мегаполиса, а не только в центре. Посетители приходят вместе с семьей и друзьями. Для них доступны блюда фестивального меню. Кроме того, на ярмарке можно приобрести памятные сувениры для близких.

«Каждый год их [горожан] ждут концерты, творческие и спортивные занятия, театрализованные постановки», — отметила Сергунина.

Она добавила, что за эти годы в рамках «Путешествия в Рождество» провели несколько десятков тысяч интерактивных программ. Впервые фестиваль появился как небольшая ярмарка, но с каждым годом становился все интереснее и масштабнее.

Ранее выставку дизайнерских елей открыли в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».