Москва 05 июля 2023, 12:29 Собянин представил в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на пост мэра Собянин представил в МГИК подписи мундепов в поддержку выдвижения на пост мэра Москвы РИА «Новости»

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Мэр столицы Сергей Собянин предоставил Мосгоризбиркому необходимые документы для регистрации его кандидатом на должность мэра Москвы, передал корреспондент РИА «Новости».

Собянин передал нотариально заверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице, а также другие необходимые документы.

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Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Собянин пойдет на них в качестве кандидата от партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы, а кандидатом от ЛДПР стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.