Общество 21 июня 2023, 14:35 «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы Партия «Новые люди» выдвинула вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы РИА «Новости»

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«Новые люди» выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом в мэры столицы, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Депутат поблагодарил партию за оказанное ему доверие и поделился желанием сделать город еще более удобным.

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Владислав Даванков родился в 1984 году, окончил исторический факультет МГУ, а с 2021 года возглавил предвыборный штаб партии «Новые люди». После выборов в Госдуму он занял должность вице-спикера и первого заместителя руководителя фракции партии.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. Кандидатом от ЛДПР стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, от Единой России — действующий глава города Сергей Собянин.