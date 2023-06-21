Общество

21 июня 2023, 13:52

ЛДПР выдвинула Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы

ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы

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Столичное отделение ЛДПР на внеочередной конференции выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборах мэра столицы, сообщило АГН «Москва».

Благодарю за доверие нашу конференцию, нашу партию, для меня это большая честь и ответственность.

Борис Чернышов

Вице-спикер Госдумы

Среди приоритетов работы кандидат обозначил заботу о людях старшего возраста, улучшение состояния подвалов и подъездов в жилых домах, обеспечение детских площадок столицы видеонаблюдением, регулирование сервисов такси и каршеринга.

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Голосование пройдет в Москве с 8 по 10 сентября.

Единый день голосования

ЛДПР

Москва 2023

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