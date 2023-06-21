21 июня 2023, 13:52
ЛДПР выдвинула Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы
ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы
Столичное отделение ЛДПР на внеочередной конференции выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборах мэра столицы, сообщило АГН «Москва».
Благодарю за доверие нашу конференцию, нашу партию, для меня это большая честь и ответственность.
Борис Чернышов
Вице-спикер Госдумы
Среди приоритетов работы кандидат обозначил заботу о людях старшего возраста, улучшение состояния подвалов и подъездов в жилых домах, обеспечение детских площадок столицы видеонаблюдением, регулирование сервисов такси и каршеринга.
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Голосование пройдет в Москве с 8 по 10 сентября.
Единый день голосования
ЛДПР
Москва 2023
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