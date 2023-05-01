Москва 01 мая 2023, 09:18 Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда Мэр Собянин поздравил москвичей с 1 Мая Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Первомаем и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов. Обращение глава опубликовал в своем Telegram-канале.

Праздник Весны и Труда Собянин назвал символом единения людей в деятельности на благо России. Он отметил, что с этой датой связаны надежды на лучшее и уверенность в стабильной и счастливой жизни.

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«Динамичное развитие любимой столицы — это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей», — написал мэр.

Напомним, столичные парковки будут бесплатными на всех улицах города в майские выходные. Однако есть несколько исключений.

Кроме того, с 1 мая пожилых россиян ждет приятна новость — доплаты к пенсиям. Повышенные выплаты будут получать граждане, которым исполнилось 80 лет. Подробнее о том, что еще изменится в жизни россиян, читайте в материале «360».