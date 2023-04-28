Москва 28 апреля 2023, 14:47 Столичные парковки будут бесплатными на всех улицах города в майские выходные

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Жителям и гостям Москвы не придется платить за пользование парковками на всех улицах столицы 1, 8 и 9 мая. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что в праздничные дни останутся платными те парковки, где установлен шлагбаум, их оплата будет производиться по стандартным тарифам.

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30 апреля и 7 мая москвичам нужно будет оплатить парковку только на тех улицах, где установлены тарифы 380 и 450 рублей в час.