Общество 29 апреля 2023, 10:21 Пенсия, география и праздничные дни. Что изменится в жизни россиян с 1 мая С 1 мая в России повысят пенсии и поднимут процент по ипотеке для новостроек Публичное достояние

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Май принесет россиянам несколько выходных и новые изменения в законодательстве. Пенсии теперь будет разносить только «Почта России», причем некоторым категориям граждан их увеличат. Ипотека на новостройки тоже вырастет, а географические названия в товарах теперь обязаны им строго соответствовать. Об этих и других новшествах читайте в материале «360».

1 Майские выходные В России 1 мая — Праздник весны и труда, выходной день. Так как он выпадает на понедельник, получается три выходных подряд начиная с 29 апреля. Следующие майские праздники продлятся уже четыре дня — с субботы 6 мая до Дня Победы. Понедельник, 8 мая, также объявили нерабочим: в этом году дополнительный выходной с воскресенья, 8 января, перенесли как раз на понедельник в мае. Обратите внимание, что мошенники тоже активизируются на майских праздниках. Чаще всего они обещают новые выплаты к 9 Мая или увеличение пенсий, требуя предоставить взамен данные банковской карты. Делать этого ни в коем случае нельзя! РИА «Новости»

2 Пенсии от «Почты России» С 1 мая пенсии и социальные пособия наличными будет доставлять только «Почта России». Ранее выплаты приносили на дом и почтальоны, и курьеры различных организаций. Теперь решено передать все в руки только одной компании. Переход пройдет автоматически, писать заявления не нужно. Те, кто получал деньги в кассах, смогут это сделать в почтовых отделениях. Для тех, кому выплаты перечисляли на карты или банковские счета, ничего не изменится. Стоит учесть, что день выплаты пенсий, который приходится праздники, переносят на последний рабочий день перед этими выходными. Если пенсию должны выдать в первое число месяца, ее переведут уже 28 апреля. Если 9 мая — перечислят 5-го. РИА «Новости»

3 Доплата к пенсии С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии. Тем, кто уже достиг 80 лет, полагается ежемесячная доплата в размере семи с половиной тысяч рублей. Заявления об этом писать не нужно — Социальный фонд хранит всю информацию о пенсионерах. Также надбавка положена, если у пенсионера появились новые иждивенцы. Для получения этих выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд. Прибавку к пенсии получат члены летного экипажа самолетов при условии необходимой выслуги: 25 лет для мужчин и более 20 — для женщин. Также пенсии вырастут у работников угольной промышленности. РИА «Новости»

4 Ипотека подорожает С 1 мая Центробанк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, включая и те, что обеспечены жилой недвижимостью. Считается, что мера сможет ограничить риски заемщиков и банков. Неплатежеспособным клиентам банки либо не одобрят ипотеку вовсе, либо одобрят, но под более высокий процент. РИА «Новости»

5 География будет правильной С 1 мая Гражданский кодекс Российской Федерации запретит использовать в названии географическое обозначение, не соответствующее товару. Например, регистрировать бренд «Астраханские соленые помидоры» можно, а вот «Чукотские ананасы» — нет. Законодатели уверены, что таким образом у покупателя сформируется правильная связь между продуктом и географическим объектом. Примечательно, что закон о снижении цен на туры по стране, чтобы россияне лично смогли полюбоваться, чем богата их Родина, так и не приняли. РИА «Новости»

6 «Мама-предприниматель» В регионах 1 мая состоится перезапуск проекта «Мама-предприниматель». До 1 октября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» эффективному ведению бизнеса научат около полутора тысяч женщин. Они смогут пройти тренинги по составлению бизнес-планов, научатся определять целевую аудиторию и ее сегментацию, узнают основы маркетинга. Ожидается, что в финале участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам. РИА «Новости»

7 Школьная еда по-новому С 1 мая изменятся нормативы для школьного питания. Теперь его поставщик не сможет исключить горячие блюда даже при условии замены продуктов. Кроме того, он обязан согласовывать с заказчиком меню каждой возрастной группы детей, в том числе диетическое. Также теперь придется ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды. Заказчик, в свою очередь, обязан предоставить исполнителю право пользования необходимым столовой и ее инвентарем, если это требуется для приготовления и раздачи еды школьникам. РИА «Новости»

8 Коммунальщикам поможет СБП С 1 мая Банк России вдвое снизит максимальный размер комиссии банков для компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги и принимающих оплату через Систему быстрых платежей с 0,4 до 0,2% от суммы платежа. Для россиян платежи за товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, остаются по-прежнему бесплатными.