Москва 10 мая 2023, 08:01 Синоптик спрогнозировал в Москве потепление до +20 градусов Синоптик Леус: майские заморозки ушли из Москвы, 11–12 мая потеплеет до +20 градусов РИА «Новости»

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В ночь на 10 мая температура воздуха в Москве не опускалась ниже +6,3 градуса, заморозки начали сходить на нет. В ближайшие дни в столичном регионе потеплеет до +20 градусов, объявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На этом эпопея с майскими заморозками в столичном регионе завершена. А с четверга-пятницы дневная температура будет колебаться около отметки в +20 градусов», — написал он.

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Если в Москве, по информации синоптика, ночью температура воздуха не опускалась ниже +6,3 градуса, то в Подмосковье столбик термометра показал заморозки, особенно на юге и востоке регионе. Например, в Черустях похолодало до −2 градусов. Михаил Леус предупредил, что к концу второй декады мая в столичном регионе потеплеет до +17…+22 градусов днем.

Похолодание до -5 градусов зафиксировали в Подмосковье 8 мая. Михаил Леус заявил, что ночь на понедельник стала третьей морозной подряд. На ВДНХ зафиксировали минимум до −1,5 градуса. На сайте мэра Москвы предупредили о заморозках с 10 по 11 мая до −1…−6 градусов.