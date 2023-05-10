Экология 10 мая 2023, 02:56 Заморозки придут в Москву с 10 по 11 мая Жителей Москвы предупредили о заморозках с 10 по 11 мая Unsplash

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Жителей и гостей столицы предупредили о предстоящих заморозках. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы. По данным специалистов, минусовая температура ожидается в городе с 10 по 11 мая.

Заморозки в Москве ожидаются преимущественно ночью и утром. Столбики термометров опустятся до отметок -1…-6 градусов.

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Погодные условия, как предупредили синоптики, могут повлиять на рост количества ДТП. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим во время движения.

Погода на неделе удивит москвичей контрастами. Уже к выходным воздух прогреется до +22, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, четверг, 11 мая, температура воздуха после почти двухнедельного периода нехарактерного для этого времени года холода начнет возвращаться в свое климатическое русло. В пятницу теплая погода окончательно возьмет верх. В выходные, по словам синоптика, на небе будет малооблачно.