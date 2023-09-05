Москва 05 сентября 2023, 14:41 Схему движения на некоторых улицах в Москве изменят в День города Схема движения на некоторых улицах Москвы временно изменится в День города Сайт мэра и правительства Москвы

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В связи с празднованием Дня города в Москве временно изменится схема движения на некоторых улицах. Об этом сообщила мэрия столицы.

В ТиНАО 9 сентября перекроют Молодежную и Березовую улицы, а 10 сентября будет ограничено движение на Театральной улице.

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На западе Москвы движение перекроют на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1а, до дома 1б на площади Победы.

В ЦАО 9 сентября не будет движения на улицах Хамовнический Вал, Доватора, Савельева, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и других.

Также во время проведения парада трамваев 5 сентября и 9 сентября временно ограничат движение на участках улиц Новомосковской, Валентины Леонтьевой, Останкинского и Продольного проездов и других.

Кроме того, парковка на некоторых из перекрываемых улиц также будет недоступна.

Ранее москвичам пообещали солнечную погоду в День города, который будут отмечать на 26 площадках.