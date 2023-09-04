Москва 04 сентября 2023, 17:05 Москвичам пообещали солнечную погоду в День города Вильфанд: в День города в Москве будет солнечная и сухая погода Сайт мэра и правительства Москвы

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В День города, 9 и 10 сентября, в Москве будет комфортная погода. Прогнозируется до +20 градусов и без дождей, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в предстоящие праздничные выходные в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов. При этом будет много солнца и обойдется без осадков.

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Метеоролог уточнил, что в субботу ночью похолодает до +5…+10 градусов, но днем станет теплее из-за слабых воздушных масс. Несмотря на то что они придут с севера. При этом солнечные лучи скомпенсируют холод. Днем температура будет варьироваться от +16 до +21 градуса после полудня, в Москве преимущественно +17…+18 градусов.

Вильфанд добавил, что такие температурные показатели соответствуют норме.

«Но главное, что не может не радовать, — в День города погода будет солнечная и без осадков, а днем и вечером вполне симпатичные температуры», — подчеркнул он.

Ранее синоптик рассказал о погоде в первую рабочую неделю осени в Москве. В первые дни температура будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса, а ближе к концу недели — на 1,5-2,5 ниже средних климатических значений.