Москва 03 сентября 2023, 12:39 Концерты, мастер-классы, экстрим и творчество. День города отметят на 26 площадках по всей Москве Москвичей пригласили отметить День города на 26 площадках по всей столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Специально к 876-летию Москвы во всех округах города запустят 26 площадок, где желающие смогут приобщиться к празднику. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

С 8 по 10 сентября в честь праздника проведут более сотни мастер-классов, музыкальных выступлений, игр, кулинарных шоу и других событий. Центральной площадкой в эти дни станут «Лужники» — например, там можно будет научиться кататься на сапборде, сноуборде и даже на серфе. А еще среди праздничных активностей — йога в гамаках, посещение арт-объектов, соревнования с денежными призами.

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На мастер-классах можно найти себе занятие по душе — от украшения настоящих балетных пачек до моделирования из крафт-картона. А для гастрономической программы фестиваля своими рецептами поделятся московские рестораторы.

Более подробная программа Дня города, а также полный список площадок — на сайте мэра.

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