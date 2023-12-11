11 декабря 2023, 10:59
Более 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
Более 20 рейсов отменили и задержали в Домодедове, Шереметьеве и Внукове
Сегодня, 11 декабря, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 23 рейса из-за облачной погоды и снегопада. Такую информацию опубликовал сервис «Яндекс. Расписания».
По его данным, во Внукове задержали восемь рейсов, в Домодедове — шесть и один отменили, а в Шереметьеве — восемь.
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Утром их число превысило 40.
Плохая видимость и осадки мешают полетам авиатранспорта. Кроме этого, в небе случаются и другие ЧП. Например, прошедшей ночью самолет из Ханты-Мансийска совершил аварийную посадку во Внукове из-за отказа шасси. На борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества. Пострадавших нет.
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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