Москва 14 декабря 2022, 09:07 Росавиация сообщила об отсутствии крупных сбоев в работе аэропортов Москвы Росавиация: крупных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за снега нет РИА «Новости»

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Крупных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за сильного снегопада нет. Однако в работе воздушных гаваней наблюдаются незначительные задержки рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов», — сообщили в ведомстве.

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В связи со сложными погодными условиями руководство аэропортов приняло дополнительные меры по обслуживанию самолетов. К примеру, сейчас они подвергаются антиобледенительной обработке и очистке инфраструктуры от снега.

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Сегодня на погоду в российской столице будет влиять южный циклон. Его центр в среду окажется над Верхневолжьем. Под его влиянием в Москве пройдет сильный снег.

Ранее департамент транспорта Москвы попросил жителей воздержаться от использования личного транспорта ради быстрой уборки города.