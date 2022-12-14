14 декабря 2022, 09:07
Росавиация сообщила об отсутствии крупных сбоев в работе аэропортов Москвы
Росавиация: крупных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за снега нет
Крупных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за сильного снегопада нет. Однако в работе воздушных гаваней наблюдаются незначительные задержки рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов», — сообщили в ведомстве.
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В связи со сложными погодными условиями руководство аэропортов приняло дополнительные меры по обслуживанию самолетов. К примеру, сейчас они подвергаются антиобледенительной обработке и очистке инфраструктуры от снега.
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Сегодня на погоду в российской столице будет влиять южный циклон. Его центр в среду окажется над Верхневолжьем. Под его влиянием в Москве пройдет сильный снег.
Ранее департамент транспорта Москвы попросил жителей воздержаться от использования личного транспорта ради быстрой уборки города.
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