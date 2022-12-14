Москва 14 декабря 2022, 08:34 Южный циклон принесет снегопад в Москву в среду Синоптик Леус сообщил о снегопаде в Москве в среду Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Южный циклон, центр которого в среду окажется над Верхневольжем, будет влиять на погоду в Москве. Информацию об этом у себя в telegram-канале предоставил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В такой ситуации в Москве будет облачная погода. В начале дня ожидается сильный снег. В связи с этим на дорогах и тротуарах будет очень скользко. Асфальт будет покрыт гололедицей, присыпанной снегом, рассказал он.

Реклама

«Температура воздуха -2…-4, по области -1…-6. Ветер западный 4–9 м/с», — отметил Леус.

Реклама

В четверг погода в российской столице изменится несильно. Местами в городе пройдет небольшой снег и чуть-чуть похолодает.

Ранее департамент транспорта Москвы попросил жителей воздержаться от использования личного транспорта ради быстрой уборки города. Этой ночью столицу накрыл сильный снегопад, и движение на дорогах затруднено. Кроме того, движение по МКАД периодически перекрывают для прохода уборочной техники.