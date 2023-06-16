Эксклюзив 16 июня 2023, 14:11 Психолог рассказала о влиянии игрушек Хагги Вагги на детскую психику Психолог Царева порекомендовала родителям не покупать детям игрушки Хагги Вагги РИА «Новости»

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Плюшевые игрушки, подобные Хагги Вагги, могут негативно повлиять на неокрепшую детскую психику, заявила психолог Елена Царева в беседе с «360».

Ранее в родительском чате одного из московских детсадов произошел конфликт из-за драки детей, которые пытались выяснить, какая игрушка лучше — зарубежный Хагги Вагги или отечественный тигр Мякиш.

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По словам психолога, плюшевый персонаж из хоррор-игры выглядит недружелюбно. Чем меньше возраст ребенка, тем негативнее могут влиять подобные игрушки на его психику.

Ребенку свойственно оживлять персонаж, с которым он играет. Смотря на игрушку, он может олицетворять ее с чем-то приятным или негативным из своей жизни. Елена Царева Психолог

Она добавила, что подобные игрушки могут подсознательно нести опасность для ребенка. По ее словам, у детей до пяти лет они могут вызывать негативные ассоциации.

Психолог порекомендовала исключить игрушки, подобные Хагги Вагги, из образовательных учреждений, а покупать игрушки с добрым видом, с которыми дети смогут играть и спать без риска для психики.

Ранее игрушки Хагги Вагги начали снимать с продажи в России из-за обнаружения вредного вещества в составе.