16 июня 2023, 14:11
Психолог рассказала о влиянии игрушек Хагги Вагги на детскую психику
Психолог Царева порекомендовала родителям не покупать детям игрушки Хагги Вагги
Плюшевые игрушки, подобные Хагги Вагги, могут негативно повлиять на неокрепшую детскую психику, заявила психолог Елена Царева в беседе с «360».
Ранее в родительском чате одного из московских детсадов произошел конфликт из-за драки детей, которые пытались выяснить, какая игрушка лучше — зарубежный Хагги Вагги или отечественный тигр Мякиш.
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По словам психолога, плюшевый персонаж из хоррор-игры выглядит недружелюбно. Чем меньше возраст ребенка, тем негативнее могут влиять подобные игрушки на его психику.
Ребенку свойственно оживлять персонаж, с которым он играет. Смотря на игрушку, он может олицетворять ее с чем-то приятным или негативным из своей жизни.
Елена Царева
Психолог
Она добавила, что подобные игрушки могут подсознательно нести опасность для ребенка. По ее словам, у детей до пяти лет они могут вызывать негативные ассоциации.
Психолог порекомендовала исключить игрушки, подобные Хагги Вагги, из образовательных учреждений, а покупать игрушки с добрым видом, с которыми дети смогут играть и спать без риска для психики.
Ранее игрушки Хагги Вагги начали снимать с продажи в России из-за обнаружения вредного вещества в составе.
Дети
Москва 2023
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