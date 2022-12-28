Общество 28 декабря 2022, 18:16 Игрушки Хагги Вагги начали снимать с продажи в России Роскачество: ретейлеры начали изымать игрушки Хагги Вагги из продажи РИА «Новости»

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Игрушки Хагги-Вагги, содержащие ядовитый фенол, начали изымать из продажи в России. Информация появилась на специализированном портале «Роскачество».

Почти все крупные участники рынка онлайн-ретейла, в том числе Ozon Wildberries, «СберМегаМаркет», узнав о том, что товар небезопасен, убрали карточки с ним и все ссылки на него. Интернет-магазин «Азбука детства» также вывел эти игрушки из ассортимента. Магазин Elmers-mama скрыл товар на сайте и не допустил к продаже, а также рассматривает ужесточение показателей качества при приемке продукции. Интернет-магазин «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний товаров Роскачеством после исправления нарушений. Если подтверждение не предоставят, поставки будут блокироваться.

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Роскачество выявило многочисленные нарушения при проверке игрушек Хагги-Вагги. Помимо уровня содержания фенола, они не соответствовали техрегламенту по индексу токсичности в воде и внешнему виду после пяти стирок при температуре 30 градусов. Кроме того, на маркировке не было информации о товаре и его характеристиках, изготовителе. Всю информацию передали производителям и продавцам. Ретейл по традиции отреагировал оперативно.

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