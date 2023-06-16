Происшествия 16 июня 2023, 11:29 Драка детей из-за Хагги Вагги в Москве переросла в угрозы расправой в родительском чате Shot: в Москве родители устроили скандал в чате после драки детей из-за Хагги Вагги РИА «Новости»

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Скандал разразился в родительском чате одного из детских садов в Москве после драки детей из-за игрушек, сообщил Telegram-канал Shot.

В Москве двое воспитанников детского сада решили выяснить на кулаках, чья игрушка лучше. Один из мальчиков пришел с импортным Хагги Вагги, второй — с российским тигром Мякишем. Детская ссора переросла во взрослый конфликт, когда детсадовцы вернулись домой с синяками.

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По информации источника, в родительском чате один из отцов запретил всем детям приносить в садик игрушку в виде синего персонажа из хоррор-игры. В ответ мать, купившая своему сыну Хагги Вагги, начала возмущаться и заявила, что ее муж изобьет его.

В итоге воспитательница пригрозила удалить всех скандалистов из родительского чата.

Ранее игрушки Хагги Вагги начали снимать с продажи в России из-за обнаружения вредного вещества в составе.