07 декабря 2023, 17:25
Пожар произошел в ресторане на Новом Арбате в Москве
Около 70 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане на Новом Арбате в Москве
Пожар произошел на первом этаже ресторана на улице Новый Арбат, 15, в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, из заведения эвакуировали около 70 человек.
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О причине пожара и количестве пострадавших информации не поступало.
UPD: площадь возгорания в подсобке ресторана составила пять квадратных метров. Никто не пострадал.
Ранее 7 декабря в столице загорелся Митинский радиорынок. Посетителей срочно начали эвакуировать из павильонов. Причиной пожара стал взорвавшийся аккумулятор гироскутера.
Еще один пожар произошел в малом зале консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Он начался в Адмиралтейском районе днем 6 декабря. О нем подробно рассказала «360» оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис.
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