Эксклюзив 07 декабря 2023, 17:25 Пожар произошел в ресторане на Новом Арбате в Москве Около 70 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане на Новом Арбате в Москве РИА «Новости»

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Пожар произошел на первом этаже ресторана на улице Новый Арбат, 15, в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, из заведения эвакуировали около 70 человек.

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О причине пожара и количестве пострадавших информации не поступало.

UPD: площадь возгорания в подсобке ресторана составила пять квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее 7 декабря в столице загорелся Митинский радиорынок. Посетителей срочно начали эвакуировать из павильонов. Причиной пожара стал взорвавшийся аккумулятор гироскутера.

Еще один пожар произошел в малом зале консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Он начался в Адмиралтейском районе днем 6 декабря. О нем подробно рассказала «360» оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис.