Эксклюзив 06 декабря 2023, 14:13 Консерватория имени Римского-Корсакова загорелась в Санкт-Петербурге Пожар произошел в малом зале консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

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Пожар начался в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга днем 6 декабря. Оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис рассказала «360», что пожар произошел в малом зале Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

«Говорят, что это как раз малый зал консерватории имени Глазунова», — сказала она.

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Анна-Мария Матис показала место возгорания. На кадрах огонь перешел на все четыре этажа. В некоторых окнах вылетели окна, пошел густой дым.

Возгорание на Театральной площади, 3, в Адмиралтейском районе началось около полудня, экстренные службы вызвали в 12:36. Сначала огонь заметили только на первом этаже четырехэтажного административного здания. В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров.

В 13:17 пожару присвоили ранг 1-БИС. К тушению привлекли 27 человек и шесть единиц техники. Людей из здания эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.