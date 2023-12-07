07 декабря 2023, 16:51
Митинский радиорынок загорелся в Москве
Shot: аккумулятор гироскутера взорвался на Митинском радиорынке в Москве
В Москве произошел пожар на Митинском радиорынке. Причиной возгорания стал взорвавшийся аккумулятор гироскутера, передал Telegram-канал Shot.
По данным издания, посетителей начали эвакуировать из павильонов рынка. По предварительной информации, пострадавших нет. На место выехали экстренные службы.
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UPD: загоревшийся аккумулятор потушили своими силами.
Сегодня днем стало известно еще об одном ЧП. Гаражи загорелись на севере Москвы в районе Сигнального проезда, 19. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и тушения возгорания.
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