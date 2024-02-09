Москва 09 февраля 2024, 11:33 Почти 40 новостроек по реновации возвели на юго-западе Москвы Левкин: 39 новостроек по реновации построили на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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На юго-западе Москвы построили 39 новых домов по программе реновации. Их площадь составила свыше 460 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Отделка и благоустройство в новостройках выполнены согласно утвержденным стандартам», — добавил он.

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В ближайшее время 117 тысяч горожан смогут переехать в новые квартиры. В Юго-Западном округе реновация коснулась 520 зданий. Для расселения жильцов возвели 39 новостроек, 16 домов еще в процессе строительства, а для 35 разрабатывают проекты.

В общей сложности почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве. Кроме того, в 2024 году в столице по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.