Москва 30 января 2024, 14:49 Почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве Бочкарев: 429 домов по реновации проектируется и строится в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве по программе реновации приступили к проектированию или строительству 429 новых домов. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Программа реновации набрала ход. С момента ее старта подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 миллиона квадратных метров жилья», — заявил он.

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По словам заммэра, в Москве уже возвели и сдали в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволило более чем 150 тысячам жителей столицы получить квартиры в новостройках.

Бочкарев уточнил, что сейчас в проекте находятся 208 домов площадью более четырех миллионов «квадратов» и строится 221 здание площадью 4,16 миллиона квадратных метров.

В 2024 году в Москве по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.