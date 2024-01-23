Москва 23 января 2024, 16:42 Почти 2 млн квадратных метров жилья по реновации возведут в Москве в рамках КРТ Бочкарев: 1,8 млн квадратных метров недвижимости по реновации построят в Москве Freepik

Читать 360tv в

В Москве при реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья по реновации. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 гектара наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья по программе реновации общей площадью свыше 1,8 миллиона квадратных метров», — заявил он.

Реклама

Кроме того, рядом с жилыми домами построят школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты. Благодаря этому создадут свыше 40,4 тысячи рабочих мест.

Всего по программе КРТ планируется воплотить 228 проектов. Сейчас все они находятся на разных этапах реализации в 22 районах Москвы.

«Площадь возводимых зданий позволит обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тысяч человек», — добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Число проектов КРТ растет в Москве с каждым годом. В столице уже запланировали строительство свыше 23 миллионов квадратных метров жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона — по программе реновации.