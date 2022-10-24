Первый снег придет в Москву на следующей неделе | 360°

Москва 24 октября 2022, 00:59 Первый снег придет в Москву на следующей неделе Синоптик «Фобос» Котилевская: в Москве на следующей неделе пройдет дождь со снегом РИА "Новости"

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Москвичей на следующей неделе ждет преимущественно дождливая погода. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Прогнозируется, что на следующей неделе в Москве осадки будут преобладать в жидкой фазе», — сказала Котилевская.

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Она добавила, что в среду 26 октября к дождю может присоединиться снег, но довольно скоро все это превратится в дождь.

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Синоптик уточнила, что даже если будет идти снег, то он точно не ляжет на землю.

Также жителей столицы предупредили о сегодняшнем густом тумане и моросящем дожде. Они сохранятся до утра понедельника 24 октября.

Ранее сообщалось, что Росгидромет начал составлять прогнозы погоды для новых регионов России: ДНР, ЛНР, Запоржья и Херсонской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.