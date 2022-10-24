Первый снег придет в Москву на следующей неделе | 360°

24 октября 2022, 00:59
Первый снег придет в Москву на следующей неделе
Синоптик «Фобос» Котилевская: в Москве на следующей неделе пройдет дождь со снегом
Москвичей на следующей неделе ждет преимущественно дождливая погода. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Прогнозируется, что на следующей неделе в Москве осадки будут преобладать в жидкой фазе», — сказала Котилевская.
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Она добавила, что в среду 26 октября к дождю может присоединиться снег, но довольно скоро все это превратится в дождь.
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Синоптик уточнила, что даже если будет идти снег, то он точно не ляжет на землю.
Также жителей столицы предупредили о сегодняшнем густом тумане и моросящем дожде. Они сохранятся до утра понедельника 24 октября.
Ранее сообщалось, что Росгидромет начал составлять прогнозы погоды для новых регионов России: ДНР, ЛНР, Запоржья и Херсонской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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