Росгидромет начал выпускать прогнозы погоды для новых регионов России | 360°

Общество 20 октября 2022, 01:18 Росгидромет начал выпускать прогнозы погоды для новых регионов России Научрук Гидрометцентра Вильфанд: в новых регионах России будет тепло, возможны дожди РИА «Новости»

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Росгидромет начал прогнозировать погоду в новых регионах России. В ближайшие дни на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях будет тепло, столбики термометров поднимутся выше +10 градусов, в ЛНР и ДНР пройдут дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет начал прогнозировать погоду в этих регионах. По этому вопросу работает одно из наших территориальных управлений. На самом деле нам это было не очень сложно, мы прогнозируем погоду по четырем тысячам станций по всему миру», — рассказал Вильфанд.

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В Луганской и Донецкой народных республиках сильные дожди ожидаются в ночь на 20 октября и днем 21 октября. В ЛНР в ближайшие четыре дня воздух прогреется до +12…+14 градусов, в ДНР столбики термометра поднимутся до +10…+12 градусов. В Херсонской области ожидается +11…+17 градусов, а в Запорожской — от +13 до +15 градусов.

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