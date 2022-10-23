Москвичей предупредили о сильном тумане до утра понедельника | 360°

Москва 23 октября 2022, 21:28 Москвичей предупредили о сильном тумане до утра понедельника Синоптик «Фобос» Котилевская: густой туман в Москве сохранится до утра понедельника РИА "Новости"

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Густой туман и моросящий дождь сохранятся в Москве до утра понедельника, предупредила горожан в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. В столице отмечается ухудшение видимости.

«Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне теплого атмосферного фронта, продвигается в Москве теплый воздух, это характерная погода теплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки», — сообщила Котилевская.

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Густой туман уже окутал столицу, видимость ухудшилась.

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Осенние заморозки придут в Центральную Россию на несколько недель позже. Золотая осень обычно длится примерно с 24 сентября до 14 октября, однако в этом году смена подсезонов может сдвинуться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Росгидромет начал выпускать прогноз погоды для новых регионов России. По этому вопросу работает одно из территориальных управлений метеорологической службы, которая прогнозирует погоду по четырем тысячам станций по всему миру.