Москва 09 декабря 2023, 04:12 «Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве из-за мороза Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве до вечера 9 декабря РИА «Новости»

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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за аномального холода до 21:00 субботы, 9 декабря. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«С 5 по 9 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», — предупредили синоптики.

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Ранее из-за метели Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 5 декабря. Неблагоприятные погодные условия наблюдались и на территории Московской области.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что Москва останется под влиянием антициклона, поэтому ожидается преимущественно облачная и морозная погода. Температура в столице будет на уровне -10 и -12 градусов.