Москва 08 декабря 2023, 11:06 Москвичам пообещали морозную и облачную погоду в пятницу Леус: облачная погода, мороз и небольшой снег ожидаются в Москве 8 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва останется под влиянием антициклона, в результате чего ожидается преимущественно облачная и морозная погода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт слабый снег», — рассказал он.

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Температура в столице будет колебаться между -10 и -12 градусами, а в Подмосковье она опустится чуть ниже, до -14 градусов. Ветер будет восточным, от слабого до умеренного, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

В этот день прогнозируется небольшое снижение атмосферного давления, однако оно все еще останется выше нормы — на уровне 761 миллиметра ртутного столба.

В субботу выпадет немного снега, а температура будет около -10… -12 градусов.

Ранее москвичам пообещали неоднородную зиму со скачками температуры. Заморозки будут сменять оттепели.