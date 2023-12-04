Москва 04 декабря 2023, 14:53 «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за морозов РИА «Новости»

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 5 по 8 декабря из-за ожидаемых аномальных морозов. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения — с 0:00 5 декабря до 23:00 8 декабря», — сообщили синоптики.

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Среднесуточная температура воздуха в столице будет на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, в Подмосковье также введут «оранжевый» уровень опасности. Столбик термометра опустится на 7–14 градусов ниже климатической нормы.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 5 декабря из-за метели. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в Московской области.

При этом сугробы в Москве достигли рекордной высоты. На метеостанции ВДНХ она составила 36 сантиметров. Предыдущие максимумы, которые держались многие десятилетия, отмечали в 1952 и 2004 годах.