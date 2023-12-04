04 декабря 2023, 14:53
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 5 по 8 декабря из-за ожидаемых аномальных морозов. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.
«Период предупреждения — с 0:00 5 декабря до 23:00 8 декабря», — сообщили синоптики.
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Среднесуточная температура воздуха в столице будет на 7–10 градусов ниже климатической нормы.
Кроме того, в Подмосковье также введут «оранжевый» уровень опасности. Столбик термометра опустится на 7–14 градусов ниже климатической нормы.
Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 5 декабря из-за метели. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в Московской области.
При этом сугробы в Москве достигли рекордной высоты. На метеостанции ВДНХ она составила 36 сантиметров. Предыдущие максимумы, которые держались многие десятилетия, отмечали в 1952 и 2004 годах.
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