05 июля 2023, 13:58
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве на четверг
Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары 6 июля
Температура воздуха в Москве четверг может превысить 30 градусов тепла. Из-за этого Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень опасности.
Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба
Гидрометцентр России
Опасная погода продержится в столице с 12:00 до 18:00.
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Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и порывистом ветре до 15 метров в секунду в среду, 5 июля.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурный фон в Центральной России на этой неделе на несколько градусов превысит климатическую норму «макушки лета».
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