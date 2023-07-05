Москва 05 июля 2023, 13:58 Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве на четверг Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары 6 июля РБК

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Температура воздуха в Москве четверг может превысить 30 градусов тепла. Из-за этого Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень опасности.

Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба Гидрометцентр России

Опасная погода продержится в столице с 12:00 до 18:00.

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Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и порывистом ветре до 15 метров в секунду в среду, 5 июля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурный фон в Центральной России на этой неделе на несколько градусов превысит климатическую норму «макушки лета».